Mann varetektsfengsles etter hendelse på Stord

En mann i 40-årene ble fredag pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter et basketak med politiet i forbindelse med et oppdrag på Aker Solutions på Stord.

Nå er siktelsen nedjustert til kroppsskade, og mannen blir lørdag fremstilt for varetektsfengsling på bakgrunn av unndragelses- og gjentakelsesfare, opplyser politiet i en pressemelding.

– Siktede er fortsatt ikke avhørt, men politiet har et håp om å få hans forklaring innen kort tid, sier politiadvokat Mads Lerum.

Fredag gjennomførte politiet flere vitneavhør. Et arbeid som vil fortsette utover.

Siktede har fått oppnevnt Per Ivar Hessen som forsvarer.