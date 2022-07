Mann varetektsfengsles etter å ha truet taxisjåfør

En 29 år gammel mann er varetektsfengslet etter å ha truet en taxisjåfør og fyrt av skudd med luftpistol natt til fredag. I tillegg skal han være siktet for et brudd på besøksforbud i juni, og et tilfelle av kroppsskade i mai.