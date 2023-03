Mann truet med kniv i Bergen

En mann i 20-årene er pågrepet etter at en mann skal ha blitt truet med kniv på Kalfaret i Bergen i går kveld. Han er foreløpig siktet for ulovlig våpenbesittelse, og ble arrestert i halv seks tiden i morges. Det skal ha vært flere gjerningspersoner, som forsvant fra stedet i en hvit varebil. Politiet mener at mannen som ble truet ikke var et tilfeldig offer.