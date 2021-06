Mann tok seg inn i hus og filma at han valdtok kvinne

Mannen er også dømd til å betala over 150.000 kroner i erstatning til kvinna.

Den to dagar lange rettssaka mot mannen starta i tingretten i Sunnhordland 8. juni.

Der stod han tiltalt for å ha tatt seg inn i eit hus i Kvinnherad i Vestland fylke, og forgripe seg på ei kvinne som låg og sov i senga saman med sambuaren sin.

Forholdet skjedde i august i fjor. I tillegg har mannen filma deler av valdtekta og sendt videoane til ein kamerat.

Retten konkluderer med at det er fleire skjerpande omstende i saka.

«Retten vil for det første fremheve det forhold at voldtekten ble filmet av tiltalte. Dette vil utvilsomt være en stor tilleggsbelastning for fornærmede», heiter det i dommen.

– Dette er ein svært alvorleg sak og det blir spegla i den høge erstatningssummen. Fornærma har hatt eit tøft og krevjande år, seier bistandsadvokat Maren Østbu Knutsen.

Vakna og tok bilete av gjerningsmannen

I retten forklarte den fornærma kvinna i 40-åra at ho vakna ho vart befølt. Ho trudde først at det var sambuaren.

– Men då eg opna auga, såg eg at det var ein framand mann. Eg vart veldig stressa, redd og tenkte at dette var heilt feil. Eg fekk kasta han ut, forklarte kvinna.

Då mannen var utanfor huset, tok ho bilete av han med mobiltelefonen sin. Mannen på bildet vart identifisert og forholdet meldt til politiet. Dei tok avhøyr av mannen same dag.

Der tok dei også beslag i mobiltelefonen hans. På den fann politiet fleire videoar av overgrepet som mannen sjølv hadde filma.

– Sjokkert

Kvinna fortalde retten at det er ekstra belastande at valdtekta er filma og delt vidare. Då videoane vart spelt av som bevis i retten, fekk kvinna forlate salen.

Retten lukka også dørene for pressen.

– Det er heilt forferdeleg å tenke på at eg er blitt filma på denne måten. Og at politiet kanskje ikkje har oppdaga alle han kan ha sendt videoane til. Eg har hatt eit veldig tøft år, har fått hjelp av psykolog og vore sjukmeld frå jobb, fortalde kvinna.

Ho skildra også korleis det var vanskeleg for ho å reisa på besøk igjen i huset der valdtekta skjedde. I egen heim sjekkar ho jamleg om vindauge og dører er låst og sambuarparet har installert alarmsystem.

– Han har brote så mange barrierar at det er heilt sjukt. Eg er heilt sjokkert, sa sambuaren til kvinna i ein kjensleladd vitneforklaring.

I dommen har retten kome fram til at mannen var inne på soverommet til kvinna og sambuaren i minst 25 minutt.

Tiltalte var på fest i nabohuset

Den aktuelle laurdagskvelden og natta var den tiltalte mannen på fest i nabohuset til der valdtekta skjedde.

Sambuarparet hadde også selskap og tok seinare på kvelden turen bort til bursdagsfesten for å helsa på naboen. Den tiltalte og ein kamerat av han vart med tilbake for nachspiel.

Kvinna fortalde i retten at ho etter kvart gjekk å la seg, før høglydt «kjekling» mellom sambuaren og tiltalte gjorde at ho kom ut og bad dei to nachspiel-gjestane om å gå.

Innrømma valdtekta i retten

Mannen i 20-åra erkjente straffskuld i retten.

Han fortalde at han snudde og gjekk tilbake til huset etter at nachspielet var over, fordi han skulle hente ein attgløymd snusboks. Då han ikkje fann den på uteplassen, tok han seg inn i huset.

– Eg hugsar glimt av at eg var inne på soverommet deira og at begge sov. Eg hugsar ikkje noko særleg meir enn det, sa tiltalte.

Men då aktor Janne Heltne bora vidare i forklaringa hans, hugsa han likevel fleire detaljar og fortalde også kva han gjorde mot kvinna.

– Det er minner eg har prøvd å fortrenga eller skubbe vekk. Eg trudde ikkje eg var i stand til å gjera noko slikt. Det må ha vore heilt forferdeleg for ho, sa mannen til retten.

Sletta videoane frå mobiltelefonen

I retten pressa aktor Heltne tiltalte på om han sletta videoane dagen etter då han skjønte at politiet ville snakke med han.

I retten forklarte tiltalte at han sletta både videoane og Messenger-samtalen med kameraten rett etter at han vakna.

Politiadvokat Heltne la så fram tekniske funn som kan tala for at videoane vart sletta under ein halvtime før tiltalte møtte politiet. Politiet klarte seinare å hente fram igjen videoane.

Vurderer anke

Anette Vangsnes Askevold er forsvarar i saka.

Ho fortel til NRK torsdag at ho har snakke med sin klient om dommen.

– Vi skal vurdere å anke over straffutmålinga.

