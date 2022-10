Mann tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år

Ein mann i bergensområdet i 20-åra er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen skal ha forgripe seg på eit familiemedlem som var under 10 år. Mannen skal òg ha skaffa seg tilgang til bilde- og videomateriale som seksualiserer barn. I tillegg skal han ha plassert eit kamera på toalettet på ein arbeidsplass. Saka skal opp i Hordaland tingrett i mars.