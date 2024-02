Mann tiltalt for øltjuveri og NAV- svindel

Ein mann i 30- åra møter i dag i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for å ha svindla Nav for over 123.000 kr. Mannen skal ha levert inn elektroniske meldekort til NAV, men utan å føre opp lønna han fekk frå arbeidsplassen sin. Svindelen skal ha skjedd i over 12 månader fordelt på åra 2019- 2021.

Nordfjordingen må også svare for å ha stole mat og øl for over 3000 kr frå ein butikk.