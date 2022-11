Mann tiltalt for grov valdtekt av ung jente

Ein mann i 60-åra er tiltalt for grov valdtekt av ei jente under 14 år, og må neste veke møta i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Ifølgje tiltalen skal mannen ha valdteke jenta gjentekne gonger over ein periode på over eitt år. Mannen er også tiltalt for å utvist seksuelt krenkande åtferd mot barn under 16 år, og for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. I tillegg skal politiet ha funne store mengder materiale som seksualiserer barn då han vart arrestert.