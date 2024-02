Mann tiltalt for drapsforsøk

Ein mann i 40-åra er tiltalt for å ha forsøkt å drepa ein annan. Det var i september 2023 ved 02.30-tida at han knivstakk ein mann to gongar i overkroppen med ein kniv i Bergen sentrum.

Mannen som blei stukken overlevde. I følgje tiltalen var det fordi kniven ikkje traff vitale organ. No har Statsadvokatane i Hordaland, Sogn og Fjordane tiltalt mannen. Han er òg tiltalt for å ha hatt med seg kniven på offentleg plass.