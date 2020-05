Mann tiltalt for drap i Florø

Mannen har erkjent at han var rusa, og at han fleire gonger slo den drepne i hovudet med skrutvinga.

Rettsoppnemnde sakkunnige har har konkludert med at den tiltalte var psykotisk under drapet, som skjedde i april i fjor. Statsadvokat Kristine Herrebrøden vil be om at den sikta blir dømt til tvungen psykisk helsevern.

Frode Sulland, som er mannen sin forsvarar, er oppteken med ei anna rettssak, og har førebels ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

Opphaveleg vart to menn sikta og varetektsfengsla for drapet. Begge var i leiligheita der drapet skjedde.

Statsadvokaten opplyser til NRK at siktinga for ein av dei to er lagt vekk etter ei heilskapeleg vurdering av bevisbileta i saka.

Ho vil på noverande tidspunkt ikkje kommentere kva som skjedde før drapet.

Mannen i 40-åra sat varetektsfengsla til slutten av juni i fjor. Han var sikta for drap eller medverknad til drap. Forsvarar Ivar Blikra reagerer på at siktinga først no blir lagt vekk.

Han meiner siktinga burde vore lagt vekk allereie etter rekonstruksjonen i fjor sommar.

– Det er ei stor belastning å leve med ei så alvorleg sikting i så lang tid når ein ikkje har noko med drapet å gjere, seier Blikra.

Mannen er i staden tiltala for brot på straffelova § 287, om å ikkje «etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse».

– Han erkjenner ikkje straffskuld etter denne bestemmelsen som har ei strafferamme på fengsel inntil seks månader, seier Blikra.