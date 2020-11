Mannen står tiltalt i Bergen tingrett for en rekke straffbare forhold som skal ha skjedd i begynnelsen av april i år.



Ifølge tiltalen skal mannen to dager på rad ha tatt seg inn i kvinnens bolig, der handlingene han nå står tiltalt for ble utført.

Mannen skal både ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang mot kvinnens vilje, før hun ble utsatt for svært omfattende vold.

Mannen skal ifølge tiltalen ga slått henne med knyttet hånd mot hodet, skallet henne, revet henne i håret, spyttet på henne og sagt at han skulle drepe henne.

Måtte opereres

Mens voldtektene pågikk skal han ha tatt kvelertak og holdt kvinnen for munnen.

Mannen i 30-årene er tiltalt etter straffelovens §271-272 som åpner for fengselsstraff i opptil seks år dersom handlingen regnes som grov.

Kvinnen skal fått så omfattende skader at hun etterpå måtte opereres på sykehus.

I tiltalen har tingretten lagt vekt på at kroppsskaden er grov ettersom det var snakk om et overfall, fordi den ble begått mot en forsvarsløs person og hadde karakter av mishandling.

De straffbare forholdene skal ha pågått i perioden februar til april.

Mannen er også tiltalt for å ha brutt seg inn i boligen der kvinnen bodde noen dager etter at overgrepene skjedde.