Mann tiltalt for diskriminerande ytringar

Ein sogning må møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for diskriminerande eller hatefulle ytringar. Ifølge tiltalen la mannen ut eit bilete av naboen sin på Facebook, samt ein lengre tekst om vedkommande. Han skal mellom anna ha skrive at mannen var eit «dåvent svin so berre utnyttar systemet». Han skal også ha truga naboen med vald. Sogningen er også tiltalt for å ha slege naboen, samt for å ha sendt ein del trugande meldingar til han. Mannen må også svare plagsam og skremmande åtferd mot ein annan person.