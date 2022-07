Mann tiltalt for å onanere på offentleg stad

Ein mann i 20-åra er i Hordaland tingrett tiltalt for å ha onanert på offentleg stad. Mannen er også tiltalt for å ha onanert foran to kvinner utan samtykke, og for å ha betalt for seksuelle bilete frå ei tredje kvinne. Alle tilfella skal ha funne stad i Bergen i fjor haust.