Mannen er siktet for å ha drept 31 år gamle Kateryna Kozhoma på Magic Hotel i Bergen tidligere i sommer.

Han ble pågrepet på stedet, men har hele tiden nektet straffskyld.

Nå tilstår han drapet.

– Han var i et avhør i dag, som han selv tok initiativ til. I avhør tilstod han å ha drept kvinnen. Han avga en forklaring, som har god støtte i øvrige opplysninger i saken, sier politiadvokat Are Nygård Bergh.

Hotellet ble brukt som asylmottak.

Den siktede mannen og den avdøde kvinnen hadde et barn sammen.

Mannens forsvarer, Per-Erik Gåskjenn, sier at de to var gift, men ble separert da de kom til Norge.

– Jeg kan bekrefte at min klient har påført knivstikkene som ledet til at konen hans døde, sier Gåskjenn.

Uklart motiv

Forsvarer Gåskjenn sier at mannen ikke har noe klart svar på hvorfor han knivstakk konen.

– Han forstår ikke hvorfor han har gjort det. Han har vært i sjokk over at det kunne skje.

– Har det vært noe voldshistorikk i dette forholdet?

– De ble separert da de kom til Norge. Slik sett har det vært noen konflikter, men ikke noe som tilsa at dette skulle skje, sier han.

Politiadvokat Bergh vil ikke gå inn på motiv.

PRESSEKONFERANSE: Politiadvokat Are Nygård Bergh holdt pressekonferanse om hendelsen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Drapsalarm på asylmottak

Det var 4. juli at den ukrainske flyktningen ble funnet hardt skadet på et hotellrom i Bergen.

Hun ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

Kvinnen bodde på hotellet på Danmarks plass i Bergen. Det ble brukt for å innlosjere ukrainske flyktninger.

Mannen, som har aserbajdsjansk opprinnelse, ble pågrepet på stedet. Han har hele veien bedyret sin uskyld.

Forsvarer Gåskjenn forklarer den plutselige tilståelsen med at den siktede har vært i sjokk etter hva som skjedde.

– Det virker som han har vært i en form for sjokk og fornektelse. Han forsøkte også å hjelpe henne etter det skjedde, og tilkalte hjelp. Det virker som han har prøvd å fortrenge det, sier han.

Det var BT som først omtalte tilståelsen.

Hendelsen skjedde på Magic Hotel på Danmarks plass. Hotellet ble brukt som asylmottak. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Skal vurdere om mannen er tilregnelig

Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet, og politiet tar sikte på å holde ham fengslet til rettssaken begynner.

– Vi har gjort ganske mye etterforskning allerede. Når vi nå får en tilståelse, effektiviserer det etterforskningen. Blant annet venter vi på en rettspsykiatrisk vurdering av ham. Når den er ferdig, vil etterforskningen avsluttes og sendes til beramming, sier Bergh.

Like etter drapet ba politiet om en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering, som anbefalte videre undersøkelser.

En slik vurdering tar ikke offisielt stilling til om den siktede er tilregnelig eller ikke, men vurderer om tilregneligheten skal undersøkes videre, opplyser Bergh.

Forsvarer Gåskjenn ønsker en full rettspsykiatrisk vurdering velkommen.

– Jeg tror ikke at han selv klarer å ta stilling til spørsmålet om tilregnelighet, men det er viktig at man gjør grundige undersøkelser av det. Han gir inntrykk av at han ønsker å belyse denne saken best mulig, sier Gåskjenn.