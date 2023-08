Mann teken for ruskøyring i Øygarden

Ein mann i 40-åra vart teken for å køyra i rusa tilstand i Sartorvegen i Øygarden. Det var klokka 11.20 at politiet stansa mannen etter at dei hadde observert køyringa hans. Han hadde ikkje gyldig førarkort, og då politiet tok ein test, viste det seg at mannen var rusa på narkotika. Han er teken med til legevakta for å ta blodprøve.