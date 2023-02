Mann teken for promillekøyring

Ein mann i 20-åra fekk førarkortet inndrege etter at han køyrde i rusa tilstand natt til fredag. Det var Vegtrafikksentralen som tok kontakt med politiet etter at bilen fekk motorstopp i Lyderhorntunnelen.

– Då me kom fram kom me i kontakt med bilførar og fekk raskt konstatert at han var påverka av alkohol, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit. Bilbergar har henta bilen og politiet opprettar sak.