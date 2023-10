Mann tatt for ruskjøring for tredje gang - hadde 2,31 i promille

En mann i 30-årene er i Hordaland tingrett dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

I Bjørnafjorden i januar i år ble mannen tatt for å kjøre med en promile på 2,31. I dommen kommer det fram at mannen erkjente på stedet at han hadde drukket alkohol før han satt seg i bilen.

Han er tidligere dømt to ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det ene tilfellet skjedde i 2011, og det andre tilfellet var i 2018.

Mannen blir dømt til 60 dager i fengsel og til å betale en bot på 30 000 kroner.