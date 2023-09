Mann stukket med kniv i Bergen

En mann er sendt til Haukeland universitetssjukehus etter å ha blitt stukket i magen med kniv under et basketak i Sparebankgaten i Bergen i natt. Tilstanden skal ikke være livstruende. Ifølge politiet blir han trolig utskrevet fra sykehuset i løpet av kort tid. Det, som trolig er gjerningsmannen, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.