Mann sparket i butikkdører på Askøy

Like før klokken halv to natt til tirsdag rykket politiet ut til en kiosk på Kleppestø på Askøy etter at det ble meldt om en mann som sparket i dørene på butikken.

– Innringer var bekymret for at vedkommende hadde til hensikt for å bryte seg inn, sier operasjonsleder i politiet Dan Erik Johannessen.

Mannen var i midten av 30-årene. Da politiet kom fram til stedet var det ingen skader på vindu eller andre ting. Mannen fikk pålegg om å holde seg unna området resten av natten, og ble kjørt hjem av politiet.