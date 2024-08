Mann slått på utested i Bergen

En mann skal ha blitt slått på et utested i Håkonsgaten i Bergen i natt. Gjerningsmannen var forsvunnet da politiet kom til stedet. Den fornærmede ble kjørt til legevakt for behandling av et kutt i ansiktet. Politiet har opprettet sak. De har en beskrivelse av gjerningsmannen og et mulig navn.