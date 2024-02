Mann skaut traktor – må i fengsel

Ein mann busett i Bergen er dømd til 40 dagars fengsel, etter mellom anna å ha skote ruta på ein traktor.

Mannen er i tillegg dømd til å betale ei bot på 10.000 kroner, tap av førarretten i tre år og inndraging av eit gassvåpen, skriv Bergens Tidende.

Då saka var oppe i retten nekta mannen, som er i 50-åra, straffskuld for alt.

Det var i fjor haust at hendinga med traktoren fann stad. I retten forklarte mannen at han skal ha kjent seg forfølgt under ein nattleg tur med sambuaren, skriv avisa.

– Frå cirka 30 meters hald sikta den tiltalte over taket på traktoren mot eit lys på låven og fyrte av eitt skot. Skotet trefte sideruta på traktoren, som medførte at ruta eksploderte, heiter det i dommen.

Det er ikkje kjent korleis den dømde mannen forheld seg til dommen. (©NPK)