Mann skal ha blitt slått i hodet med balltre

Natt til søndag fikk politiet melding fra en mann i 20-årene som mente at han hadde blitt slått i hodet med et balltre, opplyser seksjonsleder Kjetil Hoff ved Bergen vest politistasjon til Bergens Tidende. Angrepet skal ha skjedd i Fyllingsdalen. Personen hadde ingen synlige skader, men ble sendt til legevakt for sjekk.