Mann siktet for voldtekt av et barn

En mann i 40-årene fra en kommune i nærheten av Bergen er pågrepet og siktet for voldtekt av et barn under 14 år. Det skal være en nær relasjon mellom mannen og barnet, skriver BA. Mannen fremstilles for varetektsfengsling senere i dag. Det er ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld.