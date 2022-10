Mann siktet for overgrep av jenter fengslet

En mann i slutten av 30-årene er varetektsfengslet i fire uker i Hordaland tingrett, siktet for seksuelle overgrep mot fem jenter under 16 år. I kjennelsen står det at han utgir seg for å være yngre enn han er og kjører rundt på nattetid med jenter i bilen. Han gir alkohol og utsetter ham dem for seksuelle tilnærmelser og overgrep. Han skal også ha forsøkt å betale for at en av de fornærmede jentene skulle trekke sin forklaring. Mannen var også fengsles fra juni til september for samme forhold, men ble løslatt av Gulating lagmannsrett, fordi de fant at det ikke var fare for gjentakelse.