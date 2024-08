Mann sikta for valdtekt på hotell i Bergen

Ein mann i 50- åra er sikta for valdtekt av ein yngre mann. Valdtekta skal ha skjedd på eit hotell i Bergen, og mannen blei pågripen der natt til tysdag. Politiadvokat Marcus Monsen seier til Bergens Tidende at dei skal gjere avhøyr i dag, og at dei ikkje har teke stilling til fengsling.