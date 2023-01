Mann sikta for valdtekt mot to små barn

Ein mann i 40-åra er sikta for valdtekt av to barn under seks år i Bergen, skriv BT. Mannen blei pågripen klokka 07.15 fredag morgon og er blitt avhøyrt av politiet. Mannen er tidlegare ustraffa og blir framstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag. Advokaten hans, Einar Råen, seier mannen nektar straffskuld og stiller seg uforståande til siktinga. Mannen jobbar i ein barnehage, og overgrepa skal ha skjedd i ein barnehage, skriv BA.