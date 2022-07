Mann sikta for seksuell krenking av barn varetektsfengslast i fire veker

Mannen i 30-åra som torsdag vart pågripen i sin eigen heim, sikta for seksuell krenkande åtferd ovanfor barn under 16 år, er laurdag varetektsfengsla i fire veker. Det skriv BT. Mannen skal ha brukt Snapchat til å senda og be om seksualiserte bilete frå barn.

Mannen er og tiltalt i ei anna sedskapssak der barn er involvert. BA skreiv fredag at mannen har vore lærar.