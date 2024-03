Mann sikta for grovt narkotikabrotsverk

Ein 29 år gamal mann er arrestert, og sikta for grovt narkotikabrotsverk. Det skriv BA. Det var laurdag kveld at mannen vart pågripen av politiet. Etterforskarane har teke beslag både i narkotika og kontantar. Mannen i 20-åra blir framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett måndag ettermiddag.