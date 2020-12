Mann sikta for drapsforsøk i Bergen

Politiet har arrestert ein person og sikta vedkommande for drapsforsøk i Bergen i november. Bakgrunnen er funn av ein skadd mann utanfor ei bustadblokk på Åsane 13. november.



Den sikta, som er ein mann i 40-åra, blir framstilt for fengsling i dag. Politiet gjorde undersøkingar utanfor blokka både i november og desember.



Det er dei nye avhøyra og undersøkingane i desember som har gjort at politiet har pågripe og sikta ein person. Bistandsadvokaten har uttalt til BT at det står bra til med mannen som vart skadd.