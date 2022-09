Mann sikta for drapsforsøk

Politiet har endra siktinga mot ein mann i 20-åra etter knivstikkinga på Nordfjordeid i byrjinga av september. Mannen var opphaveleg sikta for grov kroppsskade. Han er i tillegg sikta for å frårøve fornærma fridom. Mannen vart tysdag fengsla i fire nye veker. Han skal no til rettpsykiatrisk observarsjon.