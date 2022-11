Mann sikta etter knivstikking

Ein mann i 30-åra er sikta for å ha stukke ein drosjesjåfør i skuldra med kniv. Hendinga skjedde i Kalfarvegen i Bergen i går. Mannen erkjenner ikkje straffskuld. Det opplyser forsvararen hans til BT. Politifullmektig Camilla Graue Eide opplyser at politiet har fått oversikt over kva som har skjedd. Sjåføren skal ikkje ha blitt alvorleg skadd.