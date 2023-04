Mann satt fast under vogntog på Hemsedalsfjellet

En person satt fast under et vogntog på riksvei 52 på Hemsedalsfjellet. Mannen er frigjort og bevisst.

– Det er litt uklart hva som har skjedd, men vi får beskrevet at et vogntog hadde problemer, og føreren gikk ut for å sette på kjetting. Så kom et annet vogntog forbi, og han som skulle sette på kjetting kom i klem under hjulet på det andre vogntoget. Han ble dratt bortover et lite stykke, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Mannen, som er i 50-årene, satt i vogntoget sitt da politiet kom til stedet.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 08.39. Ulykken skal ha skjedd ved Breistølen fjellstue.

Mannen blir fraktet med ambulanse til Hemsedal. Der blir han møtt av luftambulanse, som på grunn av dårlig vær ikke kunne komme seg opp på fjellet.

Brannvesenet sendte biler fra både Lærdal og Hemsedal til stedet.