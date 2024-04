Mann pågripen i Bergen etter narkotikabeslag, fengsla i fire veker

Ein søreuropear i 20-åra er pågripen i Bergen, sikta for grovt narkotikabrotsverk. Han vart fredag varetektsfengsla i fire veker.

Mannen vart pågripen i Bergen sentrum torsdag og framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Politiet bad om fire vekers varetekt, noko dei altså fekk medhald i, skriv Bergensavisen.

– Eg kan stadfeste at mannen er sikta for grovt narkotikaregelbrot og at det gjeld ei stor mengd, seier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt.

Den sikta har inga tilknyting til Noreg. Det er førebels uvisst korleis narkotikaen hamna i Bergen, kor lenge mannen har opphalde seg i byen, eller om det er andre medverkande.

(©NPK)