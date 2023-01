Mann pågripen for overgrep mot familiemedlemmar

Ein mann i 40-åra er pågripen for seksuelle overgrep mot tre familiemedlemmar, melder BA. Mannen vart pågripen tysdag, og onsdag vil politiadvokat Are Nygård Bergh be om at mannen får fire veker i varetekt. Overgrepa skal ha skjedd gjentekne gonger over ein lengre tidsperiode. Mannen erkjenner ikkje straffskuld, opplyser forsvararen hans til avisa.