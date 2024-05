Mann pågrepet etter brann

En mann i 20-årene er pågrepet av politiet etter et branntilløp i en bolig i Idustrivegen på Os i Bjørnafjorden i går kveld. Han er siktet for skadeverk og trusler og ble arrestert et stykke unna brannstedet.

Ilden ble avgrenset til et baderom og raskt slukket av brannvesenet. Fire personer ble kontrollert av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk.