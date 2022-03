Mann på tak var statue

Politi, ambulanse og brannvesenets stigebil rykket ut til området ved Festplassen i Bergen sentrum like før klokken 8. En person hadde sett på Bergens Tidendes webkamera, og mente det stod en mann på kanten av et tak. Nærmere undersøkelser viste at det var toppen av Christian Michelsen-statuen som kunne skimtes over taket. Politiets operasjonsleder gir innringeren rett i at det er lett å ta feil.