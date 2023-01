Mann omkom etter luftsportsulykke i Loen

Det stadfester politiet kl. 16.28.

Pårørande er varsla, melder Vest politidistrikt til NRK.

Mannen omkom etter at han fekk problem i det han skulle ta av frå fjellet Hoven i Loen.

– Det er gjort observasjon av speedglider som hadde ein vanskeleg takeoff frå Loen Skylift, seier Dan Erik Johannesen i politiet.

Personen blei funnen i utfordrande terreng på 650 meters høgde og det blei sett i verk ein redningsaksjon.

Redningshelikopter fekk henta ut personen, men kort tid seinare vart det klart at personen omkom.

Det var fleire andre til stades under ulykka og kommunens kriseteam er kopla på, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet opprettar sak og vil etterforske ulykka, blant anna snakke med vitne.

Dagleg leiar for Loen Skylift, Richard Grov, var ein av dei som raskt fekk vite om ulykka.

– Personen fekk spinn på skjermen og så forsvann han ut av synet, seier Grov.

Hoven i Loen er eit populært område for luftsport og har kravd fleire liv dei siste åra.

I 2019 omkom ei 20-år gammal kvinne etter ei speedglider-ulykke, i 2021 omkom ei kvinne i 40-åra då eit basehopp gjekk gale.

– Det er utruleg trist når slikt skjer, samstundes veit alle og ikkje minst dei som driv med det sjølve at det er eit element av risiko i det. Når så mange drive med dette her så er det vanskeleg å unngå at noko skjer, seier Stryn-ordførar Per Kjøllesdal.