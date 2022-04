Mann omkom etter kollaps i maratonløp

Ein mann kollapsa i målområdet etter å ha delteke i Bergen City Marathon. Laurdag kveld opplyser politiet til BA at mannen, som var i byrjinga av 30-åra, omkom. Dei pårørande er varsla. Politiet seier mannen fekk eit anfall, og at det vart gjort livreddande tiltak.

Jourhavande jurist, Arne Fjellstad, seier til BT at dødsårsaka ikkje er kjent for politiet og at det skal takast obduksjon av avdøde.