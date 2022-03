Klokka 08.35 sundag morgon vart HRS Sør-Noreg varsla av eit forbipasserande skip om at dei hadde observert ein fritidsbåt som stod delvis på grunn ved Søre Nærøyna utanfor Florø.

Båten, ein daycruiser, stod delvis på land og hadde tydelege skader i baugen.

– Vi kalla då ut redningsskøyte og redningshelikopter, sa redningsleiar Thoralf Juva til NRK i 09-tida.

Då naudetatene kom fram fann dei ein person i tilknyting til båten. Han var medviten då han blei plukka opp av redningsmannskap.

Klokka 16.25 melder Vest politidistrikt at mannen er død.

– Personen blei tatt med i redningshelikopter for transport til sjukehus, men blei etter noko tid erklært død av lege. Det er ingen indikasjonar på at det var andre personar involvert, opplyser operasjonsleiar Tore-Andre Brakstad i ei pressemelding.

Politiet har oppretta ei undersøkingssak. Dei pårørande er varsla.

Det var ingen vitne til ulukka og politiet veit ikkje kor lenge mannen var ute i båt før han hamna på land.

Avblåste søket – trur mannen var åleine

Hovudredningssentralen kopla inn ein ekstra båt, i tillegg til redningsskøyta og kystvaktskipet KV Njård, for å gjera søk etter andre tilskadekomne.

– Søket etter andre har difor halde fram, men etterretning tyder no på at han vore åleine og søket går mot avslutning, sa Juva til NRK i morgontimane.

Like over klokka 11 melder politiet at søket er avslutta og at det ikkje er indikasjonar på at det har vore fleire om bord i båten.

– Kva gjer at de er trygge på at det ikkje har vore fleire om bord?

– Ein kan sjølvsagt aldri vera heilt sikker. Men dei opplysingane me har fått, har gjort at me tok den avgjerda. For det første er det ikkje fleire personar som me veit sikkert har vore med i båten. I tillegg har det vore gode søksforhold. Etter at lege og redningsmann blei heist ned gjekk helikopteret i søk rundt den aktuelle holmen, nærliggande holmar og i sjøen rundt båten. I tillegg har redningsskøyta og MOB-båten halde på lenge etter at helikopteret reiste inn med pasienten. Me er difor rimeleg sikre på at mannen var åleine, seier redningsleiar Juva.

– Tydelege skader i baugen

Båten er ein 16 fots skjergardsjeep med påhengsmotor. Ifølge tipsaren, som segla forbi eit stykke unna, låg båten i fjæresteinane med det som såg ut som skader i baugen, opplyser redningsleiaren.

– Det var eit stykke unna, så det er snakk om tydelege skader.

Det er framleis uklart når ulukka skjedde og kor lenge mannen var ute på sjøen.