Mann okkuperer solsengrom

En mann okkuperer et solsengrom på et solstudio i sentrum av Bergen. Ifølge en vekter på stedet er solsengen ikke i aktiv bruk. Antagelig trives mannen best i skyggen og driver med andre aktiviteter enn det solsengen er ment for, opplyser politiet. De er på vei for å vise bort mannen.