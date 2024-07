Mann og kvinne sloss på busstopp

En mann i 20-årene og en kvinne i 30-årene havnet i slåsskamp på et busstopp i Sædalen i Bergen like før klokken 23 i går kveld. Begge skal ha vært beruset, opplyser politiet. De to kjente hverandre fra før og ingen av dem ønsket å anmelde forholdet.