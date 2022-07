Mann og kvinne framleis vêrfaste i Kinn

Halv fem i ettermiddag sende Vest politidistrikt ut melding om to vêrfaste personar i fjellområdet Trongedalseggene, like sør for Ålfotbreen i Kinn kommune. Vêrforhold gjer det vanskeleg for redningsmannskap å kome til staden, og det er no bedt om hjelp frå redningshelikopter.

– Det skal vere eit vindauge klokka 22 der vi håpar at vêret skal vere såpass bra at redningshelikopter skal kunne kome til, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund.

Personane som sit vêrfaste er to norske personar i 40-åra som har vore på tur i fleire dagar før dei blei overraska av det vanskelege vêret. Politiet var sist i kontakt med dei to klokka 18:00.