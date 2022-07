Mann mistenkt for tjuveri av bil, køyring utan førarkort og køyring i ruspåverka tilstand

Vest politidistrikt melder at dei har oppretta sak etter å ha stoppa ein mann på Møhlenpris i Bergen for mistanke om tjuveri av bil og køyring i ruspåverka tilstand søndag kveld. Føraren, ein mann i 30-åra, hadde heller ikkje førarkort. Vedkomande er køyrd til lokal legevakt for blodprøvetaking.