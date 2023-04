Mann meldt for ruskøyring i Bergen sentrum

Klokka 4 natt til onsdag kontrollerte politiet ein bilførar i Bergen sentrum etter å ha fått tips frå publikum om vinglete køyring. Ein mann i 30-åra blåste til over lovleg verdi i alkometeret. Han blei teken med til legevakt for blodprøve og blir meldt for køyring i alkoholpåverka tilstand og køyring utan gyldig førarkort.