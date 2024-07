Mann med kniv skapte frykt i Askøy

Politiet rykka ut etter at nokon meldte om ein mann utanfor eit hus som kanskje hadde ein kniv. Meldaren blei skremt av situasjonen.

Politiet har no kontroll på mistenkte, og ingen er skadde. Per no er det ukjent kva relasjon det er mellom mistenkte og meldar.

Mistenkte forklarte til politiet at han hadde oppsøkt feil adresse, og at han hadde kniven for å beskytte seg sjølv.