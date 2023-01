Mann køyrde av vegen - mistenkjer rus

Ein mann køyrde av vegen og inn på eit jorde ved Steinklepp i Lærdal like før midnatt søndag. Sjåføren kom uskadd frå hendinga, men blei teken med til Lærdal sjukehus for blodprøvetaking. Politiet mistenkjer at mannen køyrde bil i rusa tilstand, melder Porten.no