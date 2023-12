Mann kasta i arresten etter slagsmål

Politiet måtte rykke ut til Torgallmenningen i Bergen i natt etter at det kom melding om eit slagsmål. Her møtte dei ein person som blødde frå nasa, men ikkje hadde behov for helsehjelp. Totalt blei tre personar vist vekk og ein person blei sett i drukkenskapsarresten. Mannen blir meldt for vald, ordensforstyrring og for å nekte å oppgi id, skriv politiet på X,