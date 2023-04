Mann i retten for grov valdtekt av barn

Ein mann i 20-åra møter i Hordaland tingrett måndag tiltalt for nettovergrep mot fleire mindreårige jenter. Mannen skal ha tatt kontakt med jentene gjennom chattetenesta Snapchat. Han skal så ha fått jentene til å gjennomføre seksuelle handlingar, filme dette og sende det vidare til han. Han skal også ha truga med å vidaresende bilde han hadde motteke. Dei yngste jentene var under 14 år då overgrepa skjedde. I tiltalen står det at valdtektene blir vurdert som grove fordi dei er gjort på ein på ein særleg smertefull eller krenkande måte. Strafferamma er på 21 år fengsel.

Mannen blei pågripen i februar 2022.