Mann i Bergen siktet for voldtekt av barn under 14 år

En mann er siktet for voldtekt av barn under 14 år, opplyser politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt. Onsdag skal politiet be om at mannen varetektsfengslet i Hordaland tingrett i Bergen, skriver Bergensavisen. Politiadvokaten vil ikke kommentere saken ytterligere.