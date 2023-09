Mann i 60-årene sendt til sykehus etter voldshendelse

Politi og ambulanse rykket til Øyjorden i Ytre Sandviken i Bergen etter meldinger om en voldshendelse.



Ifølge vitner havnet to unge menn i slåsskamp, så kom en mann i 60-årene til for å gå mellom dem.

– Da virker det som aggresjonen ble rettet mot denne mannen i stedet. Det ble kastet stein mot ham og han blødde fra et kutt i hodet, opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad ved Vest politidistrikt.



Mannen i 60-årene ble tilsett av ambulansepersonell og senere tatt med til sykehus for å undersøke hodeskadene.



Den ene av de to unge mennene, som ifølge politiet er i slutten av tenårene, løp fra åstedet da politiet kom. Den andre ble pågrepet og satt i arresten. Han blir anmeldt for kroppsskade, opplyser Brakstad.