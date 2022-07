Mann i 60-åra funnen død i sjøen ved Rosendal

Like etter kl. 15.00 i dag fekk politiet melding om at ein livlaus mann var funnen i sjøen ved Rosendal i Kvinnherad.

– Forbipasserande fekk han på land og ringde naudetatene. Mannen vart erklært død på staden, seier operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NRK.

I ei pressemelding skriv politiet at dei tidlegare på dagen fekk ei bekymringsmelding om at ein mann i 60-åra som var sakna, og at funnet blir sett i samanheng med det. Mannen er identifisert, og dei pårørande er varsla.

– På noverande tidspunkt er det ikkje grunn til å tru at avdøde er utsett for ei kriminell handling, skriv politiet.

Kva som har skjedd enno uklart for politiet.